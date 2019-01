Einen betrunkenen Fahrer hat die Polizei am Neujahrsmorgen in Helmstedt aus dem Verkehr gezogen.

Helmstedt. Ein betrunkener Autofahrer wollte in der Nacht zum Neujahrstag gerade in sein Auto steigen und losfahren. Doch ein Zeuge hatte das beobachtet.

Am Steuer mit 2,06 Promille am Neujahrsmorgen

Einem Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Trunkenheitsfahrt am Neujahrsmorgen schnell gestoppt werden konnte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldete der Zeuge gegen 1.24 Uhr der über Notruf, dass gerade eine stark alkoholisierte Person in der Collegienstraße in einen Daimler Chrysler steige und mit diesem davonfahre. Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Funkstreifenwagen nach dem Daimler und fand ihn wenig später in der Feldstraße, Ecke Eupener Straße. Bei der Kontrolle des Fahrers stellen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 54 Jahre alten Helmstedters fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte 2,06 Promille. Daraufhin wurde dem Mann im Klinikum Helmstedt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.