Die Sternsinger sind in Königslutter unterwegs

Wie in ganz Deutschland sind auch die Sternsinger in Königslutter wieder unterwegs. Am Samstag, 5. Januar, ist es soweit. Laut einer Mitteilung werden 26 Jungen und Mädchen im Alter von 4 bis 16 Jahren, von einem Sternträger geführt, bunt verkleidet als Könige Kaspar, Melchior und Balthasar in sechs Gruppen in Königslutter und den Ortsteilen unterwegs sein.

Sie bringen im Auftrag der katholischen Kirchengemeinde in Königslutter den Weihnachtssegen in die Häuser und schreiben dann den Segensspruch 20 * C+M+B*19 an die Türen. Die Bedeutung dieser Zeichen: Christus segne dieses Haus, einschließlich der Jahreszahl 2019. Dazu tragen die Sternsinger Texte und Lieder vor und bitten um eine Spende. Dieses Geld ist zur Finanzierung von mehr als 1400 Kinderhilfsprojekten weltweit bestimmt, wobei in diesem Jahr besonders behinderte Kinder in Peru im Mittelpunkt stehen. Im vergangenen Jahr kamen so bundesweit mehr als 47 Millionen Euro zusammen, in Königslutter 3375 Euro.

Die Sternsinger besuchen neben den zahlreichen Privathäusern um 9 Uhr den Bürgermeister im Rathaus und am Nachmittag alle Altenheime im Stadtgebiet.

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht kann sich noch bei Familie Rupprecht,

(0 53 53)

77 06, anmelden.