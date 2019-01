Anklage wegen schwerer Brandstiftung

Für den Prozess am Braunschweiger Landgericht, beginnend am 29. Januar, sind drei Verhandlungstage angesetzt.

Süpplingenburg/Braunschweig. Ein Prozess am Landgericht soll klären, warum im Mai 2017 ein Mieter-Streit in Süpplingenburg dermaßen eskaliert ist.

Vor dem Landgericht in Braunschweig müssen sich demnächst eine Frau und ein Mann verantworten, denen in Verbindung mit einem Wohnungsbrand in Süpplingenburg drei Taten zur Last gelegt werden.

Der 74 Jahre alten Angeklagten und dem 56 Jahre alten Angeklagten werden besonders schwere Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Darüber hinaus wird der Frau versuchter Betrug vorgeworfen.

Der Fall spielte sich im Mai 2017 in Süpplingenburg ab. In der Prozessvorschau des Landgerichts heißt es: Die 74 Jahre alte Angeklagte sei Eigentümerin eines renovierungsbedürftigen Mehrfamilienhauses gewesen, in dem im Obergeschoss Mieter untergebracht gewesen seien.

Nach Streitigkeiten mit den Mietern hätten die beiden Angeklagten beschlossen, das Haus in Brand zu setzen, wobei sie billigend in Kauf genommen hätten, dass die im Obergeschoss wohnenden Mieter dabei körperlich zu Schaden kommen können.

Sodann habe der 56 Jahre alte Angeklagte unter Verwendung von Haarspray als Brandbeschleuniger im Wohnzimmer des Erdgeschosses und im Schlafzimmer Feuer gelegt. Dadurch sei es zu einer erheblichen Hitze- und Rauchentwicklung gekommen. Die Ankläger gehen davon aus, dass er im Auftrag der Rentnerin gehandelt habe. Ob die Beschuldigten miteinander verwandt oder nur bekannt sind, dazu kann das Gericht vorab nichts sagen.

Die Mieter seien in der Tatnacht durch einen lauten Knall auf das Feuer unter ihnen aufmerksam geworden. Als sie die Gefahr erkannten, sei es ihnen gelungen, das Gebäude über das Treppenhaus zu verlassen. Eine Mieterin habe mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

Gegenüber der Polizei habe die Hausbesitzerin später behauptet, die Mieter hätten den Brand gelegt. Am 26. Mai 2017 sei bei der Versicherung eine Schadensmeldung durch die Angeklagte eingegangen. Dabei habe sie wahrheitswidrig angegeben, das Feuer sei von einem Mieter entfacht worden. Der letztlich ermittelte Schaden belief sich auf 9000 Euro.

Prozessauftakt ist am Dienstag, 29. Januar. Zwei weitere Verhandlungstermine sind am 5. und 6. Februar angesetzt. Beginn ist jeweils um 9 Uhr.