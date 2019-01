Sein Auto ließ der 22-Jährige aus Stendal am Unfallort zurück.

Helmstedt. Dank eines Zeugen hat die Polizei den Fahrer ermitteln können, der sein zerstörtes Auto nach einem Unfall am Harbker Kreisel zurückgelassen hatte.

Polizei schnappt flüchtigen Fahrer morgens in Helmstedt

Bei dem Mann, der nach dem Unfall in der Nacht zu Mittwoch geflüchtet war, handelt es sich laut Polizei um einen 22-Jährigen aus Stendal. Beamte griffen ihn nach dem Zeugenhinweis am Mittwochmorgen in Helmstedt auf. Der 22-Jährige habe eingeräumt, zum Unfallzeitpunkt unter Drogeneinfluss gestanden zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Ihm sei daher im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden.

Ob sich, wie zunächst vermutet, eine zweite Person zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befunden hat, müsse noch geklärt werden, so der Polizeisprecher.