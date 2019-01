Spendenerlös kommt Nachwuchskräften zugute

Der lebendige Adventskalender hat in den Ortschaften Groß und Klein Brunsrode Tradition. Jedes Jahr treffen sich die Einwohner der Dörfer vom 1. bis zum 23. Dezember an verschiedenen Häusern in den Orten, um 23 verschiedene dekorierte Fenster zu bestaunen. An jedem Abend konnten die Besucher freiwillig eine kleine Spende abgeben, die am 23. Dezember immer einem anderen Zweck gespendet wird. Dieses Jahr kommt der Spendenerlös der Kinder- und Jugendabteilung der Feuerwehr Brunsrode zugute.

Über die 23 Tage kamen laut Mitteilung der Gemeinde Lehre 2259 Euro zusammen, die von Martin Etmanski vom Vin-Nett aus Lehre noch auf 2500 Euro aufgestockt wurden. Die Spende wurde an Ortsbrandmeister Simon Rebel und seinen Stellvertreter Holger Schlenzig übergeben. Die Übergabe erfolgte symbolisch und vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat.

So konnte sich die Nachwuchsabteilung der Feuerwehr über ein großes Weihnachtsgeschenk freuen. Simon Rebel zeigte sich zufrieden über den Verbleib der Spende bei der Feuerwehr: „Es freut mich, dass wir hier im Ort einen so hohen Zusammenhalt haben und alle Bürgerinnen und Bürger die Institutionen des Ortes unterstützen. Letztes Jahr war der Sportverein Empfänger der Spende, nachdem das Sportheim abgebrannt war. Dieses Jahr kann sich die Jugend- und Kinderfeuerwehr über ein schönes Weihnachtsgeschenk freuen. Es ist ein Zeichen des Zusammenhaltes im Ort, und wir als Feuerwehr sind froh darüber, einen Teil dazu beitragen zu können.“