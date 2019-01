Kontrahenten gehen in Königslutter aufeinander los

Eine körperliche Auseinandersetzung gab es am Sonntagnachmittag mitten in Königslutter.

Königslutter. Zwei Personen sind am Sonntag in Königslutter aufeinander losgegangen. Zei Grüppchen waren aneinandergeraten, der Streit eskaliert,

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Nachmittag des Sonntag, 30. Dezember, in Königslutter. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich die Schlägerei zwischen 14.30 und 15 Uhr in der Straße Am Markt. Zwei Personen seien beteiligt gewesen. Laut Polizei trafen eine zwei- und eine dreiköpfige Gruppe aufeinander, und es kam zwischen zwei Personen innerhalb dieser beiden Gruppen zur handfesten Auseinandersetzung.

Da alle Beteiligten unterschiedliche Aussagen zum Geschehen machen und der Marktplatz zur angegebenen Zeit stark frequentiert war, hofft die Polizei darauf, dass weitere Personen die Szenerie beobachtet haben und bittet um Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat in Königslutter, Telefon (0 53 53) 94 10 50.