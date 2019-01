Velpke sträubt sich gegen Energiekonzept

Die Samtgemeinde Velpke schreibt den Klimaschutz ganz groß. Bereits Mitte 2018 hat sie sich per Beschluss des Samtgemeindeausschusses zwei weitere Jahre Klimaschutzmanagement verordnet. So steht es auf der Internetseite des Rathauses. Gefördert wird die Maßnahme durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. In diesen Kontext fällt ein Antrag der CDU-Fraktion im Gemeinderat Velpke. Die Union möchte ein...