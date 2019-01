Mann bei Unfall nahe Danndorf schwer verletzt

Der Fahrer kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich. Die Feuerwehr bedankt sich bei den Ersthelfern.

Velpke. Am Samstagnachmittag ist es auf der alten B11 (jetzt L647) zwischen Grafhorst und Vorfelde bei Danndorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, war ein PKW aus Richtung Vorsfelde kommend bei Danndorf in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen fuhr in den Straßengraben, überschlug sich und kam dann auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr bedankt sich in ihrer Mitteilung ausdrücklich bei den Ersthelfern, die den Mann bereits versorgten, als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintragen. Während der Bergungsarbeiten wurde die Straße voll gesperrt. Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache. eng