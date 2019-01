Der Teichgraben braucht eine neue Brücke

Die Gewässer der Gemeinde Velpke sind eigentlich ganz gut in Schuss. Dennoch besteht Handlungsbedarf. So etwa könnte man das Ergebnis der öffentlichen Gewässerschau des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt, Straßen und Verkehr in der Gemeinde Velpke zusammenfassen. Am Montag zogen die Mitglieder...