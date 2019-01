Landfrauen bieten in Schöningen Nähkurse an

Basiskurs „Nähen mit der Maschine“ am Donnerstag, 24. Januar, von 18 bis 21 Uhr: Sie planen den Kauf einer Maschine und würden vorher gern herausfinden, ob Ihnen Nähen Spaß macht? Oder Sie besitzen eine Nähmaschine und wissen nicht so recht, was Sie damit anfangen sollen? Kein Problem, denn im Einsteigerkurs geht es ganz am Anfang los. Teilnehmer lernen die Maschine (wieder) kennen, üben verschiedene Stiche, Aufspulen und Einfädeln. Aber dann wird die Theorie auch schon in die Tat umgesetzt und am Ende des Kurses halten die Teilnehmer dann einen Utensilo, einen Loop oder ein anderes kleines Teil in den Händen.

Für Fortgeschrittene oder diejenigen, die am Basiskurs teilgenommen haben, findet der zweite Kurs am Donnerstag, 31. Januar, 18 bis 21 Uhr, statt: Sie haben schon mal eine Naht genäht, Einfädeln und Spulen sind kein Problem? Dann sind Sie hier richtig! Teilnehmer bestimmen selbst, welche Ideen sie mit welchem Stoff umsetzen möchten. Verschiedene Musterstücke werden inspirieren.

Vom Zuschnitt bis hin zur Fertigstellung stehen die Kursleiter mit Rat und Tat zur Seite. Wer keine eigene Nähmaschine hat, kann eine der vier vorhandenen Nähmaschinen nutzen.