Neue Beleuchtung sorgt auch für mehr Sicherheit

Schöningen. Die Elmregia GmbH hat in Schöningen in neue Straßenbeleuchtung investiert.

Pünktlich zur Adventszeit erstrahlte im vergangenen Jahr auch die neue Straßenbeleuchtung in der unteren Niedernstraße und in der Bismarckstraße in Schöningen. Die Elmregia hatte laut Pressemitteilung im Jahr 2017 einen Investitionsplan für sechs Jahre für die Sparte Straßenbeleuchtung aufgestellt.

Im vergangenen Jahr standen demnach unter anderem in den beiden Straßenzügen die Auswechselung der 24 Masten und die Umrüstung der insgesamt 34 Lampen auf LED an.

„Der Austausch der Masten war erforderlich, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde es immer schwieriger, für die in die Jahre gekommenen Lampen noch Ersatzteile zu beschaffen. Ziel war es nun ebenfalls, ein einheitliches Bild für die Innenstadt zu erzielen und durch die Umrüstung auf LED-Technik Energie einzusparen“, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Auswahl der neuen Leuchten sei deshalb auf die moderne Alternative – die sogenannte Altstadtleuchte – zurückgegriffen worden, deren Design sich ideal in das Altstadtflair der Innenstadt einfüge. „Wir freuen uns, dass die Maßnahme bis zum Beginn der Weihnachtszeit abgeschlossen werden konnte. Durch die Betriebsführung der Avacon Netz GmbH Schöningen wurde der Zeitplan eingehalten“, sagten die beiden Elmregia-Geschäftsführer Henry Bäsecke und Aygün Erarslan.

Ein großes Lob müsse auch an die Tiefbauunternehmen gerichtet werden, die trotz der Parksituation in den beiden Straßen innerhalb kürzester Zeit alle notwendigen Arbeiten erledigt hätten, so Erarslan weiter. Auch die Zusammenarbeit mit dem Städtischen Betriebshof sei gut gewesen, lobte Olaf Christophers, Projektverantwortlicher für die Avacon Netz GmbH.

Er freute sich, dass die Elmregia in ihre Straßenbeleuchtung investiere, um die Sicherheit zu erhöhen. „Durch den Investitionsplan haben wir den Bereich Straßenbeleuchtung für die Zukunft gut aufgestellt“, sind sich die Geschäftsführer Bäsecke und Erarslan sicher. Darüber hinaus seien sich alle einig, dass sich das Erscheinungsbild durch die neuen Leuchten deutlich verbessert und die Innenstadt in Schöningen eine weitere Aufwertung erfahren habe. „Viele positive Rückmeldungen haben uns von den Anwohnern erreicht“, berichtete Bäsecke zufrieden.

2018 habe die Elmregia auch in den Austausch von weiteren Masten im Stadtgebiet und in die Sanierung von Schaltstellenschränken investiert. Und es seien zusätzliche Lichtpunkte installiert und Beleuchtungskabel neu verlegt worden.

Erste Maßnahme im neuen Jahr sei nun die Standsicherheitsprüfung weiterer Masten, die durch einen Dienstleister vorgenommen werde.