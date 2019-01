Domkantor ist nun im Ruhestand

Nach knapp 37 Dienstjahren wurde er am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet.

Die Stiftskirchengemeinde und die evangelische Kirchengemeinde Sunstedt hatten zu der Verabschiedung eingeladen. Einige Laudatoren würdigten nicht nur seine Arbeit im musikalischen Bereich. Auch seine Hilfsbereitschaft und technische Kompetenz wurden gelobt.

Die Kirchenvorstands-Vorsitzende Ute Schmalbruch stellte fest: „Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht.“ Zum Glück sei Schultz noch nicht ganz weg, stehe aushilfsweise zur Verfügung und behielte die Leitung des Posaunenchores, wurde berichtet. In Kurzform schilderte die Vorsitzende den Werdegang des Kantors. Die Musikalität lag in der Familie, und war von Vater Bruno geprägt. So spielte schon der 8-jährige Andreas Trompete. Hinzu kam danach die Ausbildung am Klavier und an der Orgel. Gärtner, das war nach der Schulzeit seine Berufsausbildung. Die Liebe zur Musik überwog jedoch, und so begann unter der Leitung von Kantor Eberhard Auerswald die Ausbildung in Sachen Kirchenmusik in der Stadtkirche. Die vertragliche Übernahme zur Stiftskirchengemeinde erfolgte am 1. Januar 1982.

„Andreas Schultz hat in seiner Laufbahn gezeigt, was Musik alles leisten kann. Es war Herzarbeit und wir sind außerordentlich dankbar“, trug Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan vor.

Für den Kirchengemeindeverband sprach Christine Jahn. Sie zählte die vielfältigen Leistungen in den Arbeitsbereichen des Kantors auf. Es gibt die Gruppen für Anfänger des Blockflötenspiels, das Flötenorchester und das Blockflötenensemble. Und den Kinderchor, den Domchor und die Band Präsentation sowie den Posaunenchor. Sie gestalteten alle den Abschiedsgottesdienst.

Die restaurierte Orgel im Dom spielte Schultz bei jedem Anlass mit großer Kompetenz und Leidenschaft. „Andreas Schultz arbeitete nicht nur für die Kirche, er hat in der Kirche gelebt“, sagte die Vorsitzende. Landeskirchen-Musikdirektor Claus-Eduard Hecker und Kantor Matthias Wengler ehrten Schultz mit Worten und beschwingter Musik von Reinhard May.

Die Predigt hielt der langjährige Weggefährte Pfarrer Manfred Trümer, der eigens zu diesem Anlass aus Oldenburg nach Königslutter gekommen war.

Andreas Schultz sagte: „Ich bin Kirchenmusiker geworden, weil der liebe Gott mich zur rechten Zeit an die Hand genommen und mir den Weg gezeigt hat. Vorprogrammiert war dieser Weg nicht.“