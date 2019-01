Scheppau. Die Polizei Königslutter sucht Zeugen zu einer Verkehrsgefährdung, die sich am Mittwoch, 2. Januar, um 16.50 Uhr im Bereich Scheppau ereignet hat.

Laut Polizeimeldung fuhr ein grauer BMW in einer 70 km/h-Zone in Richtung des Ortseingangs von Scheppau. Als andere Fahrzeuge zum Überholen dieses Wagens ansetzten, wurde der BMW nach links gesteuert, so dass andere Verkehrsteilnehmer möglicherweise gefährdet wurden. Fahrer, die betroffen waren oder den Vorfall beobachtet haben, melden sich unter

(0 53 53) 94 10 50

.