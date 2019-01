Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit einem Radfahrer

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 17-Jähriger aus Königslutter mit seinem Fahrrad auf der Straße An der Stadtmauer. In Höhe eines Schnellimbisses kam von einem gegenüberliegenden Parkplatz ein PKW, der sich in den Verkehr einordnen wollte. „Dabei achtete die Fahrzeugführerin zwar auf die passierenden Autos, übersah jedoch den Radfahrer. Es kam zu einer Berührung zwischen PKW und Rad, wobei der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte“, meldet die Polizei. Die Autofahrerin habe ihre Fahrt fortgesetzt und sei über das noch am Boden liegende Fahrrad gefahren.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu der gesuchten Fahrzeugführerin machen können, melden sich bei der Polizei Königslutter unter

(0 53 53) 94 10 50.