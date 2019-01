Helmstedt. Mit stehendem Applaus endete das 52. Neujahrskonzert des Kulturvereins Helmstedt am Samstagabend im Brunnentheater.

So schön musikalisch ist der Süden

Erst nach Zugaben entließ der Saal das Staatsorchester Braunschweig unter der künstlerischen Leitung von Christopher Lichtenstein in den Feierabend. In diesem Jahr ging die musikalische Reise nach „Bella Italia“.

Die Vorfreude auf Vivaldi, Puccini, Bellini oder Tschaikowsky ließ die Herzen des Publikums sichtlich höher schlagen, wobei Letztgenannter eher als russischer Exportschlager zu bezeichnen wäre. Sein „Capriccio Italien op. 45“ eröffnete das Konzert. Das „spielerische Musikstück“, so die Übersetzung, sei als journalistisch-musikalischer Beitrag zu interpretieren, erzähle er doch von der italienischen Musik, verriet ein eloquent moderierender Martin Weller.

Es folgten Meilensteine der italienischen Musik, die den Musikern einiges an Können abverlangte. Als ein Beispiel kann Violinist Felix Gutgesell bei Vivaldis „Der Winter“ gewählt werden, wobei das Cembalospiel von Lichtenstein dem Werk noch einmal ein sattes „Mehr“ an harmonischer Struktur schenkte. Die Sopranistin Katharina Göres und der Tenor Michael Ha hatten vor allem in den Arien ihren großen Auftritt, zwei Gänsehautmomente, Zwischenapplaus inbegriffen.

Für den einen sorgte Ha mit „Nessun dorma“, den anderen bescherte Göres samtweiche Stimme bei Ennio Morricones „Once upon a time in the west.“ Werke mit italienischem Bezug vervollständigten das üppige Programm.

Während Franz von Suppé die „Mia bella florentina“ besingen lässt, taufte Karl Jenkins eines seiner Werke auf den Namen des italienischen Architekten „Palladio“. Und Ernst Fischer drückte in „Südlich der Alpen“ wunderbar die Sehnsucht der Deutschen nach dem Dolce Vita aus.

Mit der Zugabe „O Sole mio“ samt eines scherzhaften „Sing-Wettstreits“ zwischen den Solisten, brachten die Musiker noch die bekannte italienische Leichtigkeit in einen rundum gelungenen Abend, der zudem einem guten Zweck diente. Die Spenden, die am Ende des Konzertes gesammelt wurden, kämen zu einem Drittel dem Lions Club für Jugendprojekte und mit zwei Dritteln dem Kulturverein zugute, damit jener auch in Zukunft mit hochkarätigen Konzerten zu erschwinglichen Preisen die hiesige Kulturlandschaft bereichern kann, hieß es von Martin Lehmann.

Die Kulturvereinsvorsitzende Christiane Binroth baten wir um ein Statement. „Mein Wunsch ist es, dass der Kulturverein Helmstedt auch in 2019 mit Elan und neuen Formaten, um auch die Jüngeren zu erreichen, die Kulturinteressierten in der Region begeistert.“