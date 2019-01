Gefährlicher Scherz in der Schwimmhalle

Zu einem Badeunfall kam es am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr im Badezentrum Negenborn in Schöningen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. In dem Erlebnisbad war laut der Mitteilung war eine Schulklasse aus Schöningen beim Schwimmunterricht, als aus der Gruppe der Schüler heraus ein 15 Jahre alter Junge aus Helmstedt mehrere Mitschüler unter Wasser tauchte, wie Polizeisprecher Thomas Figge weiter mitteilt. Eine 14 Jahre alte Mitschülerin, ebenfalls aus Helmstedt, sei dabei derart heftig untergetaucht worden, dass sie kurzfristig ohnmächtig wurde und sie unter Hilfe der Lehrkräfte das Schwimmbecken verlassen musste. Unter der Dusche brach sie dann zusammen, so dass sie mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum transportiert werden musste.

Nach intensiver Untersuchung durch die Ärzte konnte Entwarnung gegeben werden. Die Schülerin war nur leicht verletzt. Gegen den 15 Jahre alten Mitschüler ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. Die Polizei warnt vor solchen Albernheiten im Schwimmbad. Solche als Scherz gemeinten Aktionen könnten schnell ins Auge gehen.