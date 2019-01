Autos kollidieren – zwei Fahrerinnen leicht verletzt

Ein Zusammenstoß zweier Autos ereignete sich am Magdeburger Berg in Helmstedt.

Helmstedt. Zwei Frauen sind bei einem Unfall an der Einmündung der Straßen Magdeburger Tor/Magdeburger Berg in Helmstedt verletzt worden.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Autofahrerinnen und einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich kam es am Montag gegen 17.10 Uhr an der Einmündung der Straßen Magdeburger Tor/Magdeburger Berg.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr eine 54 Jahre alte Helmstedterin mit ihrem weißen Audi A3 Cabrio aus dem Gewerbegebiet kommend die Straße Magdeburger Berg auf die Einmündung zur Straße Magdeburger Tor zu. Zeitgleich befuhr eine 58 Jahre alte Frau aus Hötensleben mit ihrem blauen Opel Corsa aus Richtung Innenstadt die Straße Magdeburger Tor in Richtung Bundesstraße 1. Trotz eingeschalteter Ampel kam es im Einmündungsbereich beider Straßen zum Zusammenstoß, wobei sich beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zuzogen. Durch die Kollision wurden die Airbags in beiden Autos ausgelöst. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme machen die beiden Fahrzeugführerinnen gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben. Da der Bereich zur Unfallzeit stark befahren ist, hofft die Polizei darauf, dass Passanten oder andere Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet haben. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter

(0 53 51)

5210.