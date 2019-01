Diebe stehlen Werkzeug von Pritschenwagen

Die Polizei sucht zeugen eines Diebstahls, der sich an der Wilhelmstraße in Schöningen ereignet hat.

Schöningen. Auf einem an der Wilhelmstraße in Schöningen geparkten Mercedes Sprinter haben Unbekannte eine Werkzeugbox aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bisher unbekannte Täter haben in Schöningen an der Wilhelmstraße von der Ladefläche eines Mercedes-Pritschenwagens diverse Werkzeuge eines Handwerksbetriebs gestohlen. Wie Polizeisprecher Henrik von Wahl am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr. Sie wurde umgehend von einem 26 Jahre alten Mitarbeiter des Betriebs aus dem Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt polizeilich gemeldet.

Die Unbekannten hatten eine verschlossene Metallkiste, die sich auf dem Aufbau des Mercedes Sprinters befand, aufgebrochen. Anschließend entwendeten die Diebe Bohrmaschinen, Winkelschleifer und zwei Sägen im Gesamtwert von 2000 Euro. Da zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein dürfte, könnten die Täter möglicherweise bei dem Diebstahl aufgefallen sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schöningen unter

(0 53 52)

95 10 50 in Verbindung zu setzen.