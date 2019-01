Kinder befassen sich mit Tod und Trauer

Auch wenn es schon einige Zeit her ist: Diese Projektwoche haben die Mädchen und Jungen der vierten Klassen an der Ludgeri-Grundschule in Helmstedt so schnell nicht vergessen. Das Thema „Tod und Trauer“ stand Ende November eine Woche lang auf dem Stundenplan der Grundschüler, und sie seien damit prima umgegangen – vielleicht sogar besser als manch’ Erwachsener, wie die ehrenamtlichen Projektbegleiter vom Helmstedter Hospizverein...