Franzi-Pia hat in Grafhorst ein neues Zuhause gefunden

Franzi-Pia ist angekommen – in ihrem neuen Zuhause in Grafhorst. Die Kuh, zu der der fünfjährige Falk Schäfer aus Danndorf im Schwarzwald-Urlaub eine besondere Freundschaft aufgebaut hat, wurde Ende Dezember mit einem Kuh-Transporter über Serpentinen und Autobahnen in ihre neue Heimat gebracht....