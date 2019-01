Kostenloses WLAN dank Hotspot für alle Graslebener Bürger

Als eine von 35 Kommunen aus ganz Niedersachsen erhält die Gemeinde Grasleben einen Gutschein in Höhe von 15.000 Euro aus dem EU-Förderprogramm „WiFi4EU“ für die Errichtung eines öffentlichen WLAN-Hotspots. Laut Mitteilung der Gemeinde soll der für alle Bürger kostenlos nutzbare Internetzugang am Forsthaus auf dem Graslebener Dorfplatz entstehen.

Städte und Gemeinden in ganz Europa konnten sich in dem „WiFi4EU“-Aufruf der Europäischen Kommission um einen solchen Gutschein bewerben. Dieser Aufforderung folgten mehr als 13.000 europäische Kommunen, ausgewählt wurden am Ende 2800 von ihnen.

Mit dem Gutschein kann das nötige Equipment angeschafft und die Installation des Hotspots am Forsthaus finanziert werden. Im Gegenzug muss die Gemeinde lediglich die laufenden Kosten wie beispielsweise die Internetgebühren und die Instandhaltung des Materials für mindestens drei Jahre tragen.

Graslebens Gemeindedirektor und Samtgemeindebürgermeister Gero Janze freut sich über die Möglichkeit, zukünftig einen Hotspot mit geringem eigenen Kostenanteil der Gemeinde betreiben zu können und ist sich sicher, dass die Verfügbarkeit von öffentlichem WLAN zu noch mehr Lebensqualität in Grasleben beitragen werde. Zusätzliche Kosten entstehen nicht, da ein Internetzugang so oder so für die im Forsthaus befindlichen Büroräume vorgehalten werden muss.

Um die Installation der Drahtlosgeräte vornehmen zu können, wird demnächst ein Anbieter ausgewählt und beauftragt. Der „WiFi4EU“-Gutschein hat eine Gültigkeitsdauer von 18 Monaten. Innerhalb dieser Zeit muss das Netz in Betrieb genommen werden.