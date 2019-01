Auffahrunfall bei Lehre: Zwei Männer verletzt

Lehre. Bei einem Auffahrunfall auf der L 295 bei Lehre sind am Donnerstag zwei Männer verletzt worden. In einem der Autos saßen zwei kleine Kinder.

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 295 bei Lehre leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Unfall ereignete sich laut der Mitteilung am Donnerstag um 16.50 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Subaru die Straße, aus Lehre kommend, in Richtung Wolfsburg. An der Einmündung zur K 35 nach Groß Brunsrode wollte er nach links abbiegen und ordnete sich dazu auf der Abbiegespur ein. Weil er Gegenverkehr hatte, musste er hier warten. Ein hinter ihm fahrender 26-jähriger Wolfsburger in einem Honda bemerkte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf.

Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht. Zwei Kleinkinder, ein und drei Jahre alt, die im Subaru mitfuhren, wurden ebenfalls vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils 5.000 Euro. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Verursacher wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Möglicherweise sei der Unfall auf eine Übermüdung des Wolfsburgers zurückzuführen. Die Ermittlungen dauern an.