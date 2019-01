Im Brunnental in Helmstedt sind Unbekannte in ein Hotel eingebrochen.

Helmstedt. Bei einem Einbruch in ein Hotel in Helmstedt haben die Täter auch den Kassenraum durchsucht. Was sie stahlen, muss die Polizei noch ermitteln.

In ein Hotel am Brunnenweg in Bad Helmstedt sind unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter ein Kellerfenster auf. Im Hotel durchsuchten sie die Räume im Erdgeschoss, auch den Kassenbereich. Zur Beute und zum Schaden könne noch nichts gesagt werden. Zeugen, die Verdächtige in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter

(0 53 51)

5210 zu melden.