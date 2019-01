Der Traum vom Schmuckstück wird wahr

Das Gebäude neben der Holländer-Windmühle in Wendhausen wird wieder genutzt. Ali Zeytünlü hat dem ehemaligen Müllerhaus in Wendhausen wieder neues Leben eingehaucht. Seit einigen Wochen betreibt der 49-Jährige nun in dem aufwendig restaurierten Fachwerkhaus das Müllerhaus Café. Vor zehn Jahren hat Ali Zeytünlü das direkt neben der fünfflügeligen Windmühle stehende, im Jahr 1898 erbaute Domizil von den Nachfahren Wilhelm Deikes, dem...