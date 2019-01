Jetzt ist der Weg frei für den Bau des zweiten Rettungsweges

Reges Treiben herrschte Samstagvormittag in der künftigen Heimatstube am Kulturzentrum in Danndorf. Freiwillige Helfer um den Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins, Karl Meisehen, und das Gemeinderatsmitglied Klaus-Dieter Donath (WGD) verlegten dort den Fußboden im großen Raum unter dem...