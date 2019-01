Betrunkener verursacht Auffahrunfall in Schöningen

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Fahrzeugführer verursachte am Montagmorgen um 7.50 Uhr einen Verkehrsunfall in Schöningen. Zur genannten Zeit befuhr ein 53 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Helmstedt mit seinem Skoda Fabia die Hoiersdorfer Straße in Richtung Klosterfreiheit. In Höhe der...