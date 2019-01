Geldsegen aus dem „lebendigen Adventskalender“

Freude über eine Spende in Höhe von jeweils 835,88 Euro gab es beim Mühlenförderverein, der Kindertagesstätte und dem Verein „Willkommen in Lehre": Mühlenfördervereinsvorsitzende Angelika Geschke (vorn von links), Norbert Winkler vom Verein „Willkommen in Lehre“ und Kita-Leiterin Katja Bock sowie die Adventskalender-Organisatoren Thomas Ponath (hinten von links), Michael Kießler und Torsten Ladwig.