PKW brennt bei im Kreis Helmstedt aus – Fahrer verletzt

In der Samtgemeinde Velpke, zwischen Hehlingen und Rümmer, hat die Feuerwehr am Dienstag einen PKW-Brand unter anderem mit Schaum gelöscht. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Bei einem PKW-Brand ist am Dienstagvormittag der Fahrer des Fahrzeugs verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, ging der Alarm gegen 10.30 Uhr ein. Bereits auf der Anfahrt zur Unfallstelle sei eine dunkle Rauchwolke zu sehen gewesen, so die Feuerwehr.

Wasser brachte keinen Erfolg – Feuerwehr nutzte Schaum

Auf der L322 zwischen Rümmer und Hehlingen stand ein Golf 3-Cabrio in Flammen. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits verlassen und wurde von der Polizei betreut. Er hatte leichte Verbrennungen an der Hand erlitten und wurde daher vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und später in das Krankenhaus Helmstedt gebracht.

Weil Wasser laut Feuerwehr nicht den gewünschten Erfolg brachte, nutzte die Feuerwehr auch Lösch-Schaum. Während der Löscharbeiten bemerkten die Einsatzkräfte vier Spraydosen mit unbekanntem Inhalt im Kofferraum, die während des Löschens „abpfiffen“. Die Einsatzkräfte waren aber nicht gefährdet.

Fahrbahn musste gereinigt werden

Wegen der eisigen Temperaturen zog die Feuerwehr den Streudienst der Samtgemeinde Velpke und die Straßenmeisterei Vorsfelde hinzu, um zu entscheiden, ob der liegengebliebene, biologisch abbaubare Löschschaum liegen bleiben kann. Ein Abschleppunternehmen aus Mariental entfernte das ausgebrannte Fahrzeug, Einsatzkräfte reiningten die Fahrbahn von Schaumresten und streuten gegen die Glätte. Einsatzende war gegen 12.15 Uhr. eng