Klaus Wenzel ist neuer Chef der SPD-Kreistagsfraktion

Nach dem Tod des Jerxheimer Kommunalpolitikers Hans Wehking im vergangenen Monat muss sich die SPD-Kreistagsfraktion neu aufstellen. Er war 45 Jahre bei der SPD politisch aktiv und hatte in der aktuellen Legislatur-Periode den Vorsitz seiner Fraktion inne.

Neuer Vorsitzender der Kreistagsfraktion wird Klaus Wenzel, der in seinem Heimatort Grafhorst ehrenamtlicher Bürgermeister ist. Seine Stellvertreter sind weiterhin Rolf-Dieter Backhauß und Gisela Dittmar. Der freiwerdende Platz des nun nicht mehr besetzten Stellvertreters wird vom Schöninger Jan Fricke ausgefüllt.

Neu eingeführt sind die Funktionen des Fraktionsgeschäftsführers Uwe Strümpel sowie des Beauftragten der Kreistagsfraktion im Unterbezirksvorstand, Jens Hoppe.

Die Fraktion stellt sich als Team auf, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten. So werden die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. So schreibt ihr Sprecher Jan Fricke: „Schwerpunkte unserer Arbeit werden die gemeinsame Wirtschaftsentwicklung, die wichtigen und zukunftsweisenden Gespräche mit unseren Nachbarn, die Nachnutzung des Standorts Buschhaus und die Betriebsübernahme des Kompostierungswerks Terrakomp sein.“

Auch wurden die Ausschussbesetzungen neu festgelegt: Als fachpolitische Sprecher der SPD-Kreistagfraktion fungiert Gisela Dittmar für den Bereich Bau und Planung, Jens Hoppe für die Schulpolitik, Jan Fricke für den Finanz- und Konsolidierungsbereich, Mark Kreutzberg für Kultur und Sport, Hans-Jürgen Schünemann für öffentliche Sicherheit, Nilgün Sanli im Bereich Soziales und Gesundheit, Jens Hoppe für die Umwelt, Uwe Strümpel stärkt die Wirtschaft und Reinhold Stahl für die Jugendhilfe.