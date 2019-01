Kind springt aus Auto auf die Straße – Zusammenstoß

Einen Unfall mit einem siebenjährigen Kind gab es am Dienstag in Halmstedt an der Conringstraße.

Glück im Unglück hatte eine 7 Jahre altes Kind am Dienstagabend. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei der Junge gegen 17.07 Uhr an der Conringstraße aus einem dort ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug auf die Straße gesprungen. Ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer habe trotz einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zwischen dem Kind und seinem Audi nicht vermeiden können. Das Kind sei auf die Fahrbahn gestürzt und sofort in die Zentrale Notfallaufnahme der Helios-Klinik gebracht worden.

Zum Glück, so die Polizeimitteilung, hätten sich die Verletzungen des Jungen als nicht schwerwiegend erwiesen, er sei jedoch zur Beobachtung zunächst im Krankenhaus geblieben.

Die Polizei appelliert an alle Eltern, ihre Kinder auf der von der Fahrbahn abgewandten Seite aus dem Fahrzeug steigen zu lassen. Zur Absicherung könne hier die Kindersicherung ein unkontrolliertes Aussteigen verhindern.