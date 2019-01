Wo sind die Frauen in der Kommunalpolitik?

. Vor 100 Jahren, am 3. Januar 1919, wurde der Rat der Gemeinde Lehre zum ersten Mal demokratisch gewählt. Zum ersten Mal durften Männer und auch Frauen gleichberechtigt abstimmen: Und sich wählen lassen. Dennoch dauerte es bis in die 1980er Jahre, bis die erste Frau in den Gemeinderat kam. Und noch heute sieht die Bilanz eher mau aus: Von 29 Mitgliedern sind nur fünf weiblich. Woran liegt dieser geringe Anteil? Gemeinderatsvorsitzende...