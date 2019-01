Paläon sucht nach neunem Pächter für Bistro Flintstone

Die Verfügbarkeit von Nahrung war in der Steinzeit ein wichtiger Überlebensfaktor. Darüber können Besucher des Schöninger Speere-Museum in der Ausstellung viel lernen. Auch, was die eigene Verpflegung während des Museumsbesuchs betrifft, sind sie derzeit auf Selbstversorgung angewiesen: Das Bistro...