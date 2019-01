Caritas Helmstedt: Hans-Georg Kinder geht in den Ruhestand

Mit einem feierlichen Akt eingebunden in eine Andacht haben Wegbegleiter, Mitarbeiter und Freunde Hans-Georg Kinder am Mittwochvormittag in der St.-Ludgeri-Kirche in den Ruhestand verabschiedet. Kinder, mit dem Spitznamen „Schorse“, war 30 Jahre beim Caritasverband des Landkreises Helmstedt beschäftigt und leitete dessen Geschicke zuletzt 12 Jahre als Geschäftsführer. Begleitet wurde der Akt vom Gitarrenkreis Warberg. Die Andacht...