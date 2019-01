Autofahrer fährt betrunken auf der Autobahn  2

Einen deutlich alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei in Helmstedt am Mittwochnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Gegen 13.59 Uhr war der Polizei über Notruf von einem Zeugen mitgeteilt worden, dass auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin ein blauer Opel in Schlangenlinien fahren würde, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Polizei postierte sich umgehend an der Abfahrt Helmstedt-Zentrum und konnte wenig später den besagten blauen Opel aufnehmen und ihn auf den Autobahnrastplatz Helmstedt-Süd lotsen, wo der Wagen schließlich auf der Straße Am Heuerskamp gestoppt und sein Fahrer kontrolliert wurde.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 59 Jahre alten Mann aus Haldensleben. Bei der Kontrolle stellten die Polizeikommissare Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein vor Ort vorgenommener Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,66 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei der Überprüfung seiner Fahrerlaubnis kam heraus, dass diese keine Gültigkeit mehr hatte und somit zur Trunkenheitsfahrt noch ein Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzukommt.