Passat-Fahrer rast in Velpke der Polizei davon

Eine gefährliche Flucht beschäftigte die Polizei in Velpke am Wochenende. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollte am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr auf der Oebisfelder Straße ein dunkler VW Passat-Kombi von einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei kontrolliert werden. Das wollte dieser nicht und flüchtete. Trotz rascher Fahndung konnten die Beamten ihn nicht mehr finden.

Auf der Flucht sei es zu zahlreichen Gefahrensituationen gekommen, weil der Flüchtige mit überhöhter Geschwindigkeit trotz Nebel und Dunkelheit mehrfach überholte. Daher werden Zeugen gesucht, denen ein dunkler VW Passat Kombi in Velpke oder den Zufahrtsstraßen aufgefallen ist. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein älteres Modell mit verdunkelten Seitenscheiben. Auffällig sei, so die Polizei, dass das Auto im Heckbereich und an beiden hinteren Seitenteilen stark beschädigt war. Hinweise an die Polizei Helmstedt, Telefon (0 53 51) 521-0.