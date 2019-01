Die Schüler vom „Magic Mountain“

Helmstedt. „ Die Show „GaBö and friends“ findet im Brunnentheater in Helmstedt eine umjubelte Fortsetzung. Auch die Lehrer stehen auf der Bühne.

Willkommen am Bötschenberg – am magic mountain“. Mit diesen Worten wurden die mehr als 600 Fans des bunten Abends zur achten Show „GaBö and friends“ begrüßt. Rund 200 Schüler und Lehrer des Gymnasiums am Bötschenberg (GaBö) begeisterten mit hervorragenden Darbietungen ihr Publikum im Brunnentheater in Bad Helmstedt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die schwungvolle Kür, bei der die Schülerinnen des GaBö Elemente des Bodenturnens brillant in Szene setzten, gehörte zum beliebten Klassiker der Schule. Das gute Zusammenspiel der Turnerinnen

zeigte sich in dem raschen Wechsel von Rädern, Bogengängen und Flick-Flack. Gefolgt von einem harmonischen Pyramidenprogramm präsentierten die „Flyings“ danach „hand-to-hand-Akrobatik“ und atemberaubende Hebungen von zwei bis 15 beteiligten Artisten.

Die Show „GaBö and friends“ fand im Brunnentheater in Helmstedt eine umjubelte Fortsetzung. Foto: Gabö

In ihrer Paradedisziplin, dem Trampolinturnen, zeigten die Schüler wieder Höchstleistungen. Die jüngsten der „Flying GaBös“ demonstrierten nach temporeicher Musik ihre ersten Sprünge. Exakt zur Musik „Vamonos“ von „The BossHoss“ sprangen und flogen die Schüler über den Orchestergraben und ein Raunen nach dem anderen ging durch das Publikum.

Große Anerkennung ernteten auch die Schüler, die ihr Können im darstellenden Spiel in englischer Sprache auf der Bühne zeigten, dabei wurde redegewandt auf die Säulen der Europäischen Union gebaut. Und mit dem Theaterstück von Dave Draper „Claire’s devil“ brachten die Schülerinnen der achten Klasse einen inneren Monolog auf die Bühne.

Mit ihrem Selbstverteidigungskurs demonstrierten selbst junge Schüler, wie sie sich selbstbewusst behaupten können und schickten ihren Trainer auf die Matte.

Gesanglich sorgten die Gesangsgruppe „Wonderwall“ und der Schulchor für musikalische Unterhaltung, sie wurden von der Lehrerband unterstützt.

Tänzerisch hatten die Schüler auch einiges zu bieten. Die Tanz AG zeigte konditionsreich „Jumpstyle“, es wurden südamerikanische Rhythmen der Danceaerobics umgesetzt, und die Fünftklässler

präsentierten den aktuellen Hit „Mach die Robbe“. Nach dem Erfolgstitel von Bruno Mars „Uptown funk“ zeigten die Anfänger der „Dancing GaBös“ ihr Tanztalent. Die Fortgeschrittenen präsentierten mit ihrer Choreografie „Brandenburg“ schon ausgefeiltere Tanzelemente.

Der TC Schöningen, mit dem das GaBö in Kooperation steht, sorgte mit seiner Bundesligaformation „Imagination“ für ein tänzerisches Highlight. Die Tänzerinnen zeigten ihre aktuelle Moderndancechoreographie „King Arthur“ und ihre Jazzdanceperformance „Call me mother“ mit der sie im vergangenen Herbst in St. Petersburg Vizeeuropameister wurden.

Auch Zauberkunst durfte in der magischen Show nicht fehlen. Es verschwanden Bären und Wasser von der Bühne, und es musste so mancher Kohlkopf sein Leben für die Magie lassen.