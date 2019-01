Schwanger trotz klirrender Kälte

Damit werdende Mütter ihre Schwangerschaft trotz klirrender Kälte genießen können, gilt es, einige Herausforderungen der Wintermonate zu meistern. Dr. Emanuel Stanek, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Helios-Klinik Helmstedt, weiß, wie schwangere Frauen gesund durch den Winter kommen. „Grundsätzlich sollten Schwangere jede sich bietende Möglichkeit wahrnehmen, Erkältungen vorzubeugen“, rät Dr. Stanek laut einer Mitteilung der Helios-Klinik den Frauen, die ihn am MVZ-Standort Schöningen aufsuchen. „Dazu gehört eine abwechslungsreiche Ernährung mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen, die das Immunsystem stärken.“ Zitrusfrüchte, Kiwis, Heidelbeeren sowie Paprikaschoten, Spinat und Brokkoli gelten als Vitamin-C-Bomben. Vollkorngetreide, Fleisch und Eier enthalten Zink, das wichtig für eine starke Immunabwehr ist.

Schwangeren droht in den Wintermonaten ein Vitamin-D-Mangel. Stanek nennt die Bedeutung von Vitamin D in der Schwangerschaft: „Es ist wichtig für die Knochengesundheit und für eine effiziente Nutzung von Kalzium im Körper. Ein zu niedriger Vitamin-D-Spiegel kann bei der werdenden Mutter langfristig zu Osteoporose, beim Neugeborenen zu Mangelerscheinungen führen.“ Wann immer sich also die Wintersonne blicken lässt, sollten Schwangere in die winterlich-kalte Luft gehen. Die UV-Strahlen sorgen dafür, dass der Körper dieses Vitamin D selbst produziert.

„Grundsätzlich tut werdenden Müttern leichter Sport und viel Bewegung an der frischen Luft gut, wenn sie sich dabei an bestimmte Regeln halten“, so der Facharzt weiter. Nordic Walking, Wandern oder Skilanglauf in geringer Höhe ohne sportlichen Ehrgeiz seien für gesunde Schwangere erlaubt. „Werdende Mütter sollten sich bei der Bewegung wohlfühlen und darauf achten, dass die Herzfrequenz 140 Schläge pro Minute nicht übersteigt. Aufenthalte oberhalb von 2500 Metern sind nicht optimal. In dieser Höhe enthält die Luft weniger Sauerstoff, so dass die Mutter bereits bei kleinen Anstrengungen kurzatmig werden und es zu einer Sauerstoff-Mangelversorgung des ungeborenen Kindes kommen kann.“

Wintersport wie Skifahren, Snowboarden, Schlittschuhlaufen und Rodeln sollten schwangere Frauen meiden, so der Mediziner. Die Gefahr, dass Erschütterungen oder ein Sturz zum Blasensprung oder zu einer vorzeitigen Plazentaablösung führen, sei zu groß.

Viele Schwangere schätzen während der Wintermonate die behagliche Wärme einer Sauna. Regelmäßige Saunabesuche halten das Immunsystem fit und stärken die Abwehrkräfte. Der Frauenarzt weiß: „Nach den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft steht dem Schwitzen auf der Holzbank nichts im Wege. Ich empfehle nicht mehr als zwei kurze Saunagänge pro Woche bei milden 60 Grad.“

Blasen die Schnupfenviren trotz allem zum Angriff, sollten Schwangere nicht kopflos zu Medikamenten greifen. „Der behandelnde Arzt oder eine Hebamme sollte jedes Medikament vor der Einnahme unbedingt absegnen“, wird Dr. Stanek in der Mitteilung zitiert. „Bei leichten Erkältungen helfen oft bereits ein oder zwei Tage Bettruhe und viel Entspannung.“