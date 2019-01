Warberg – Bewohner überraschen Einbrecher im Haus

Zwei Einbrecher haben Bewohner am Freitag gegen 18.30 Uhr bei der Rückkehr in ihrem Haus an der Straße Zum Weinberg in Warberg überrascht. Laut Polizei flüchteten die Täter, es gab kein Handgemenge, es wurde niemand verletzt. Eine sofortige Fahndung habe keinen Erfolg gebracht, die Ermittlungen laufen. Die Täter seien vermutlich Mitte 20, groß, dunkle Haare, aus den bisherigen Erkenntnissen gehe hervor, dass sie mit ausländischen Akzent gesprochen hätten. Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein weißer Transporter stehen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise unter

(0 53 61) 4 64 60

.