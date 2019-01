Einbrecher steigen in Haus in Königslutter ein

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Neulandstraße in Königslutter einzubrechen. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand ereignete sich die Tat zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Samstagnachmittag, 14.30 Uhr. Eine Bekannte,...