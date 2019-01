Offlebener wollen auf ihre Straßennamen nicht verzichten

Bürgermeister Joachim Wolter gab sein Bestes. Mit einer Liste an Alternativ-Vorschlägen für Straßen, die nach der Fusion mit Helmstedt nun doppelt vorkommen, wollte er dem Offlebener Ortsrat Kompromisse abringen. Doch weder die Kommunalpolitiker noch die anwesenden Bürger spielten mit. Sie lehnten die Vorschläge ab. Vorerst wird es also weiterhin Doppelbelegungen geben. Allein in Offleben sind folgende acht Straßen betroffen (in...