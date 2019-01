Alexa weiß, wann die Müllabfuhr kommt

Abfuhrkalender in Papierform oder online auf irgendeiner Website waren gestern. Heute ist für solche Dinge Alexa zuständig, zumindest in Danndorf, Wahrstedt und Lehre. Für diese Orte steht der Abfuhrkalender nun in Form eines Skills zur Verfügung. Was das ist, und wie die Menschen Alexas neues...