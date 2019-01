Vodafone baut LTE-Netz im Landkreis Helmstedt weiter aus

Dazu sei eine LTE-Station in Emmerstedt-West in Betrieb genommen worden, heißt es in der Pressemitteilung. Damit sei zugleich das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Kreis gestartet worden.

LTE ermögliche Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs. Für Unternehmen bringe die neue LTE-Versorgung eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Das Unternehmen habe die Investitionskosten aus eigenen Mitteln getragen. Bereits jetzt biete Vodafone im Kreis eine Mobilfunkversorgung mit Sprachdiensten an: In den besiedelten Gebieten lieferten die mehr als 20 vorhandenen Mobilfunkstandorte eine Outdoor-Versorgung von 100 Prozent der Bevölkerung. Weiße Flecken gebe es insbesondere beim Mobilfunkempfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung. Für 2019 und 2020 seien im Kreis zwölf LTE-Bauvorhaben geplant: neue Mobilfunk-Stationen, LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten sowie zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten. Die genauen Standorte (Gemeinden und Adressen) müssten noch ermittelt werden.