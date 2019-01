Theaterstück: Jugendliche befassen sich mit Sucht

Darum geht es in einer Kurzgeschichte, die die Theatergruppe des Caritas-Job@ktivcafé sowie die Caritas-Jugendwerkstatt Holzwurm auf die Bühne gebracht haben. Entstanden ist es in Zusammenarbeit mit der Lukas-Werk Fachambulanz Helmstedt, heißt es in der Pressemitteilung.

Fünf junge Männer stellten sich der Herausforderung und erarbeiteten mit professioneller Unterstützung das Stück. „Die Spielsucht an der Konsole, das sogenannte Gaming, hat stark zugenommen und ist mit jeder anderen Art von Sucht gleichzusetzen“, wird Patricia Rudloff, Präventionskraft der Fachambulanz Helmstedt und Mitorganisatorin des regelmäßigen Theaterprojektes, zitiert. Betroffene entwickelten eine psychische Abhängigkeit, die den Großteil ihrer Zeit in Anspruch nehme. Das Gaming betreffe nicht nur junge Leute. Es werde zum Vergnügen wie auch zum Stressabbau oder als Bewältigungsstrategie für Negativerfahrungen und Kummer genutzt.

Ein weiteres Thema des Stücks: Cannabiskonsum. Diese Droge, heißt es weiter, werde häufig verharmlost. Allerdings entwickele sich auch hier eine psychische wie körperliche Abhängigkeit. Rudloff: „Junge Leute setzen sich durch das Stück über einen längeren Zeitraum mit den Abhängigkeitserkrankungen und missbräuchlichen Konsummustern intensiv auseinander. Das hat auch präventiven Charakter.“