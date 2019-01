Schunterbühne probt für neues Theaterstück

Die Aufführung der Farce von John Graham mit dem Titel „Hexenschuss – oder Der Bandscheiben-Vorfall“ ist zugleich Auftakt zum 20-jährigen Bestehen des Vereins., heißt es in der Pressemitteilung. Zuletzt trafen sich die Darsteller auch schon dreimal zu zusätzlichen Ganztagsproben am Wochenende, um die beiden Akte auch schon in Kostümen durchzuspielen, sich an die Technik mit Mikrofonen zu gewöhnen und um an der Situationskomik weiter zu feilen. Die Regie führt Veronika Fitzke.

Zum Inhalt: Sally (Sabine Fitzke-Torney) nutzt die Abwesenheit ihres Ehemannes, dem Piloten Leonard (Dirk Nielsen), für ein Stelldichein mit dem prominenten Peter Raven (Jens Hoppe), bekannt als Fernsehmoderator. Sie erhofft sich damit auch eine Fernsehkarriere als Sängerin. Leider gibt es in Heathrow am Flughafen einen Streik. So kommt Leonard unerwartet nach Hause. Peter erleidet einen Hexenschuss in der Badewanne und kann diese nicht verlassen. Um das Chaos noch zu steigern, erscheinen noch eine blinde vorwitzige Klavierstimmerin (Daniela Popinet), die herrische Vorgesetzte von Peter Jocelyn Standing (Sigrid Hoppe), der schottische Notarzt (Reinhard Anton) und eine sehr beschwipste Stewardess (Janina Lisa Meier).