Wollte Vermieterin die Versicherung betrügen?

Am 11. Mai 2017 brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Königslutteraner Ortsteil Schickelsheim. Wegen Brandstiftung, Körperverletzung und Versicherungsbetrug stehen nun die inzwischen ehemalige Hauseigentümerin und ihr 56-jähriger Bekannter vor dem Landgericht Braunschweig. Am ersten...