Erwischt: Nahe Wendhausen an der Schunter sind wieder Biber unterwegs.

Wendhausen. Die Lebensbedingungen sind so günstig, dass sich die bis zu einem Meter langen Nager wieder in der Schunteraue ausbreiten.

Die Biber kehren an die Schunter zurück

Der Biber ist zurück an der Schunter. Westlich von Wendhausen wurde das größte europäische Nagetier gesichtet, auch hat der vor rund 200 Jahren in Mitteleuropa ausgerottete Nager dort an der Schunter seine markanten Bissspuren hinterlassen.

Wir haben uns auf den Weg gemacht und sind indirekt den Biberspuren gefolgt. „Sehr wahrscheinlich ist der Biber aus Richtung Fallersleben/Sülfeld über den Landweg in die Schunteraue zwischen Wendhausen und Hondelage gelangt“, berichtete Biber-Experte Klaus Borchert aus Meinersen am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Im Bereich Gifhorn/Wolfsburg, an den Flüssen Aller und Ohre sowie auch am Mittellandkanal und im Naturschutzgebiet Drömling, östlich von Wolfsburg, werden seit dem Jahr 2004 immer wieder Biber-Vorkommen beobachtet. Auch an der Oker nahe Veltenhof nördlich von Braunschweig wurden schon Biber gesichtet.

Bissspuren wie diese bei Wendhausen an der Schunter sind typisch für Biber. Foto: dirk fochler / regios24

„Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass der nun bei Wendhausen gesichtete Biber aus der Okeraue stammt. Solch einen Weg über derart dicht besiedeltes Gebiet nimmt ein Biber nicht auf sich“, erklärte Borchert, der als Archäologe und Landschaftskulturführer tätig ist.

Und warum marschiert nun ein Biber fast 20 Kilometer über den Landweg, um sich schließlich in der Schunteraue niederzulassen? „Der Populationsdruck hat ihn quasi auf die Suche nach einem neuen Lebensraum getrieben“, erklärt Klaus Borchert. Wenn es in einem Territorium zu eng wird für bestimmte Tierarten, dann verlassen einzelne ihren angestammten Lebensraum und suchen sich ein neues Zuhause.

„Zwischen Wendhausen und Hondelage gibt es an der renaturierten Schunter gute Lebensbedingungen mit ausreichend Nahrung für Biber“, nannte auf telefonische Anfrage Bernd Hoppe-Dominik, Vorstandsmitglied des Förderkreises Umwelt- und Naturschutz (FUN) Hondelage, einen möglichen Grund für die Rückkehr des Bibers an die Schunter. Auch nahe Dibbesdorf wurden schon Biber an der Schunter gesichtet. Niklas Böhm, der beim FUN ein ökologisches Jahr absolviert, konnte die Schunter-Biber auch schon fotografieren.

Nach Informationen des BUND aus dem Jahr 2017 gibt es in Deutschland wieder mehr als 200.000 Biber. Auch an der Schunter könnten sich die Pflanzenfresser, die bis zu 30 Kilogramm schwer und bis zu einem Meter lang werden können, weiter ausbreiten. „Die Bedingungen sind auch weiter flussaufwärts gut, zudem ist der Biber anpassungsfähig und auch dichte Wohnbebauung nahe seines eigentlichen Lebensraumes schreckt ihn nicht ab“, führt Borchert aus.

Borchert berichtete weiterhin, dass es oft zu Verwechslungen zwischen Nutrias und Bibern komme. Nutrias, auch Biberratten genannt, sind inzwischen auch an der Schunter heimisch. Die aus Südamerika stammende Nagetierart wird höchstens halb so groß wie Biber.

Biber sind dämmerungs- und nachtaktiv, gute Schwimmer und können bis zu 15 Minuten unter Wasser bleiben. Allerdings halten sie sich durchschnittlich nur etwa zwei Stunden täglich im Wasser auf.