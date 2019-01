Grenzgeschichte des Zolls offenbar noch unerforscht

Was hat es mit den Zollhäuschen auf sich, die bis 1989 entlang der ehemaligen Grenze – wohlgemerkt auf westlicher Seite – gestanden haben? Diese Frage hatten wir in unserem Bericht „Das Foto einer früheren Zollhütte gibt Rätsel auf“ (BZ vom 23. Januar) gestellt. Langsam fügen sich dank einiger Mails und Anrufe von unseren Lesern einzelne Puzzlestücke zu einem Gesamtbild.

So schreibt uns Hans-Joachim Marzock: „Der Artikel erinnert mich an meine unbeschwerte Kindheit in Mariental-Horst. Der Erbauer einiger Zollhütten war mein Vater, der Zollbeamte Werner Marzock, der von 1957 bis 1966 Dienst in Mariental-Horst versah.“

Zwei Hütten seien ihm in Erinnerung geblieben. „Ältere Marientaler werden sich noch an die Hütte am Alten Helmstedter Weg etwa ein ein Kilometer hinter dem Wasserwerk erinnern. Eine weitere von ihm gebaute Hütte befand sich an der Straße Grasleben nach Rottorf in Höhe des Seerosenteiches. Diese Hütte brannte in den 60er-Jahren ab. Wer die Hütte an der B1 bei Helmstedt gebaut hat ist mir nicht bekannt. Möglich, dass es auch mein Vater war.“

Bei Reinsdorf-Hohnsleben soll eine solche Butze noch bis vor kurzem gestanden haben, ehe das Sturmtief Friederike sie am 18. Januar 2018 niedergemacht hat. Inzwischen sind letzte Reste entfernt.

Hans-Christoph Peters aus Helmstedt erinnert sich an seine Zeit als Zöllner: „Die Butzen waren Unterstellplätze, in denen wir jeweils eine Stunde auf dem Posten bleiben mussten.“ Allein in Helmstedt wechselten sich 30 Zollbeamte dabei ab, die innerdeutsche Grenze 24 Stunden am Tag genau im Blick zu haben – auch um die eigene Bevölkerung vor den Gefahren an der Grenze zu schützen.

Selbst wenn diese Aufgabe – unabhängig vom riesigen Aufgabenspektrum des Zollwesens an der Autobahn 2 – eine besondere Herausforderung war: An außergewöhnliche Vorkommnisse kann sich Peters in der Zeit zwischen 1964 und 1972, als er in Helmstedt stationiert war, nicht erinnern.

Das Dokumentieren der menschenverachtenden Abschottung der DDR mit Stacheldrahtzaun, Selbstschussanlagen und Minenfeldern war aus bundesdeutscher Sicht vor allem ein Politikum. „Es galt, Flagge zu zeigen“, meint Peters heute. Alle zwei bis drei Kilometer hätten daher solche Zollhütten gestanden. Auch der Bundesgrenzschutz war vor Ort, hatte aber sein Überwachungsnetz grobmaschiger gestrickt.

Und dann gibt es noch die Geschichte vom ausgebrannten Bus an der Bundesstraße 1 zwischen Helmstedt und Morsleben. Dank der mündlichen Überlieferung vieler Helmstedter ist bekannt, dass das Gefährt einst von Grenzbeamten quer auf die Straße gezogen wurde, um auf niedersächsischem Gebiet die Zonengrenze zu markieren. Genau genommen handelte es sich um einen Busanhänger. Bis zur Schaffung einer Demarkationslinie im Jahr 1952 diente er auch Schmugglern als Unterschlupf oder Liebespaaren als Treffpunkt. Ein außer Kontrolle geratener Ofen, der dort installiert war, setzte ihn in Brand. Das Wrack blieb bis zur Grenzöffnung 1989 im Graben liegen. Einige Metallreste finden sich heute in einer Vitrine im Helmstedter Zonengrenzmuseum.