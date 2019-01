Schulleiter Christoph Wäterling geht in den Ruhestand

Helmstedt. Der Räbker hatte die Lessing-Grundschule in Helmstedt seit 1993 geleitet und vor allem im Bereich Sport geprägt. Am Mittwoch wurde er verabschiedet.

Eine Girlande mit der Aufschrift „Christoph-Wäterling-Schule“ hängt am Mittwoch über dem eigentlichen Schriftzug der Lessingschule. Der Schulleiter der Grundschule verabschiedet sich nach über 25 Jahren in den Ruhestand. Wäterling war seit 1993 an der Lessingschule in Helmstedt. Mit den Worten: „Mit Ihrer väterlich ruhigen Art haben Sie diese Schule geprägt“, hatte Alexandra Kulyk, als Dezernentin der Landesschulbehörde für Helmstedt zuständig, dem langjährigen Schulleiter zum Abschied eine Urkunde überreicht.

Der starke Zusammenhalt innerhalb des Kollegiums wurde auch in den Reden, Danksagungen und musikalischen Grußworten der Kollegen noch einmal unterstrichen. „Sie haben die Schule weiterentwickelt und zu dem gemacht, was sie heute ist.“ Wäterling hatte sich vor allem im Bereich Sport eingesetzt und unter anderem das Handballturnier an der Grundschule ins Leben gerufen. Außerdem lag es ihm immer am Herzen, dass die Kinder eine Schwimmausbildung erhalten.

Seine Kollegen schenkten Wäterling einige Gartengeräte zum Abschied. Foto: Friederike Noske

„Ich werde die Schüler und die Kollegen und auch meine Aktivitäten an der Schule schon vermissen“, sagte Wäterling nach der Verabschiedung. „Aber ich habe mir gewünscht, erhobenen Hauptes und in gutem körperlichen Zustand in den Ruhestand zu gehen. Das habe ich nun erreicht.“

Für den Räbker stehen in seiner Gemeinde schon einige neue Projekte an. Unter anderem will Wäterling sich weiterhin im Sportverein engagieren. Er freue sich aber auch über mehr freie Zeit im heimischen Garten – dafür bekam er vom Kollegium auch gleich die passende Ausrüstung an Gartengeräten geschenkt.

Wäterling bedankte sich bei allen, „die die Schule unterstützen und prägen“ und gab ihnen am Ende noch drei Ratschläge auf den Weg: Nicht aufzugeben und immer weiter zu fördern, nicht an den Schülern zu verzweifeln und den Schülern immer gut zuzuhören, sie hätten die besten Tipps.

Wer ab Montag die Nachfolge Wäterlings antritt, wurde vonseiten der Landesschulbehörde gestern noch nicht bekanntgegeben. Laut ersten Informationen unserer Zeitung ist Eva Kotzerke, aktuell Schulleiterin an der Grundschule Offleben, im Gespräch.