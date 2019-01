Defekte Lüftungsmotoren sorgen für Kälte in St. Vincenz

Schöningen. Der Fehler in der Heizung von St. Vincenz in Schöningen ist gefunden. Ersatzteile werden bestellt. Die Lieferzeit beträgt zwei bis drei Wochen.

Spezialisten aus Schefflenz in Baden-Württemberg machten sich am Mittwoch auf die Suche nach dem Fehler in der Heizungsanlage der Schöninger St.-Vincenz-Kirche. Der Defekt sorgt seit Dezember vergangenen Jahres dafür, dass das Gotteshaus am Schöninger Markt kalt bleibt.

Pfarrer Frank Barche musste deshalb bereits die Gottesdienste, die regulär in der Vincenz-Kirche stattgefunden hätten, in die St.-Lorenz-Kirche verlegen. Auch der Jahresempfang der St.-Vincenz- und St.-Lorenz-Gemeinde ist deshalb verschoben worden. Er findet nun am Sonntag, 10. Februar, in der Lorenz-Kirche statt.

„Ich bin glücklich, dass es uns endlich gelungen ist, versierte Fachleute nach Schöningen zu bekommen“, freute sich Barche gestern beim Anblick der Monteure, die sich im engen und dunklen Keller des Kirchturms im Schein einer Taschenlampe auf Fehlersuche begaben. „Das Problem liegt entweder in der Steuerungselektrik oder am Motor, der für die Luftzirkulation im Gebäude sorgt“, vermutete Norman Weiland, Fachmann für Kirchenheizungen, gleich zu Beginn der Inspektion. Schwarze Flecken am Sicherungsverteiler brachten ihn auf diese Spur.

Pfarrer Brache zeigte sich zuversichtlich: „Ich hoffe, dass sie die Anlage wieder zum Laufen bekommen. Wir hatten schon einen Elektriker und eine Heizungsbaufirma aus der Region hier, schließlich sogar den Heizungssachverständigen der Landeskirche. Auch eine Wartungsfirma aus dem Harz konnte nicht helfen, und die Herstellerfirma hätte frühestens im März einen Mitarbeiter entsenden können.“

Seit Dezember ist die Heizung der Schöninger Kirche St. Vincenz defekt. Foto: Markus Brich

Am Abend stand dann fest: Die Lüftungsmotoren müssen ausgewechselt werden. „Die Lieferzeit wird vermutlich zwei bis drei Wochen betragen“, berichtete Barche.

Am veränderten Plan für Gottesdienste und Jahresempfang will der Pfarrer deshalb zunächst festhalten: Der Gottesdienst zum Empfang am Sonntag, 10. Februar, in der Kirche St. Lorenz beginnt um 15 Uhr. Im Anschluss versammeln sich die Gäste in den Westräumen der Kirche. „Mit dem Empfang, den wir seit sechs Jahren regelmäßig ausrichten, wollen wir uns in erster Linie bei allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern bedanken“, sagte Barche, der insgesamt für 34 Mitarbeiter zuständig ist. Dazu zählen unter anderem das Personal der beiden Kindergärten, der Gemeindeverwaltung, die Küsterinnen wie auch Hausmeister oder Bibelgarten-Gärtner.

„Zudem wollen wir uns fragen, wie wir den Menschen wieder deutlich machen können, was christliche Gemeinde eigentlich ist“, erläuterte Barche mit Blick auf das Schwerpunktthema des Jahres, das lautet: „Ich bin dann mal weg.“ Rund 30 Kirchenaustritte habe es im vergangenen Jahr in beiden Gemeinden gegeben. Bei 30 Taufen eine Größenordnung, die noch im normalen Bereich liege. „Doch wir sind stark auf das Engagement Ehrenamtlicher angewiesen, um unser Gemeindeleben wie zum Beispiel den Besuchsdienstkreis, die Orgeltage oder den Bibelgartensommer aufrecht erhalten zu können.“ Wie der rund 3400 Mitglieder umfassenden Gemeinde dies gelingen könne, „darüber wollen wir uns beim Jahresempfang gemeinsam Gedanken machen“, kündigte Brache an.