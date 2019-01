Gemeinderat beschließt defizitären Haushalt

Bahrdorf. Rüdiger Fricke will helfen: Er stellt Ausgleichsversuche in Aussicht.

Sie waren sich einig, die Mitglieder des Gemeinderates Bahrdorf. In ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend hatten sie den Haushalt für das laufende Jahr zur Debatte und zum Beschluss auf dem Tisch liegen. Der weist einen Fehlbetrag von rund 160.000 Euro aus, dies allerdings mit klar positiver Tendenz. Bis 2022 wird sich das Defizit voraussichtlich auf 17.600 Euro reduzieren. Der Rat beschloss den Haushalt einstimmig. Über die Sitzung sprachen wir mit Gemeindedirektor Rüdiger Fricke.

Oebisfelder Straße bekommt das Tempolimit 30

Der erste Mann im Rathaus überbrachte zunächst zwei positive Nachricht. CDU und SPD hatten für die Oebisfelder Straße Tempo 30 beantragt. Dem gab der Landkreis nun statt und ordnete das Tempolimit an. Es gilt maximal bis zum Endausbau der Straße. Rüdiger Fricke geht nicht vor 2022 davon aus. Die zweite gute Nachricht betrifft die Bushaltestellen in Saalsdorf. Diese sind demnach in das Förderprogramm der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) aufgenommen worden. „Jetzt kümmern wir uns um die ausführungsreifen Planungen, damit wir den Zuwendungsbescheid auch bekommen“, so Fricke. Im Haushalt der Gemeinde sind dafür 20.000 Euro vorgesehen.

Defizite sollen über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden

Zum Haushalt selber. Für Investitionen wird Bahrdorf maximal 74.000 Euro an Krediten aufnehmen. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite ist bei 2,15 Millionen Euro festgeschrieben. Weil der Zuschussbedarf aus der Kasse der Samtgemeinde für die Kindertagesstätte in Bahrdorf deutlich geringer ausfällt als in den anderen Gemeinden, möchte Rüdiger Fricke dem Solidarprinzip in der Samtgemeinde folgend versuchen, die Defizite in den nächsten Jahren über die Schlüsselzuweisung auszugleichen. „Wir müssen natürlich auch die Belange der übrigen Mitgliedsgemeinden berücksichtigen“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Er sei sich aber ziemlich sicher, dass er für diese Lösung auch die Zustimmung im Samtgemeinderat bekommt. Man halte zusammen, ist sich der Bahrdorfer Gemeindedirektor sicher.

Interessant ist noch dieser Fakt: Für Investitionen über 250.000 Euro verlangt der Gesetzgeber eine zusätzliche Wirtschaftlichkeitsberechnung über die regulär für Projekte erstellte hinaus. „Das kostet Geld und Zeit“, sagt Fricke.